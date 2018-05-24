Kuzey Kore, Punggye-ri'deki tesislerinin imhasına yabancı basın mensuplarının gözü önünde başladı. Reuters haber ajansı, tesisteki tünellerin havaya uçurulduğunu son dakika olarak geçti.

Yaklaşık 10 gün önce ülkenin merkez haber ajansı, test alanlarının kaldırılmasının, tüm tünellerin patlatma ile çökertilmesi, girişlerin engellenmesi, tüm gözlem tesisleri ve araştırma binalarının kaldırılmasını kapsayacağını açıkladı.

Associated Press, CNN, CBS, Russia Today ve Çin devlet medyasından temsilciler, uçakla Kuzey Kore'ye giderken, Reuters ve çok sayıda başka haber kuruluşu nükleer tesisin kapatılmasını izlemek için talepte bulunmuş olmalarına rağmen, Kuzey Kore'ye giriş izni alamamışlardı. Güney Koreli 8 gazeteci için ise dün son dakika izin çıkmış, Seul'den havalanan bir uçakla Wonsan'a gitmişlerdi.

Punggye-ri Kuzey'in seyrek nüfuslu kuzeydoğusundaki dağların derinliklerinde yer alıyor. Punggye-ri nükleer tesisi bugüne kadar Pyongyang yönetimi tarafından yürütülen 6 nükleer teste ev sahipliği yapmıştı.

KUZEY KORE'YE TEHDİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti. Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

PENCE'E SERT YANIT: APTAL, CAHİL, BUDALA, KÜSTAH!

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe, Kuzey Kore için Libya modeli benzetmesi yapan ABD Başkan Yardımcısı için 'siyasi budala' ifadelerini kullandı. Choe, Pence'in kullandığı ifadeler için 'aptal ve cahilce' dedi.

ABD İLE İLİŞKİLER YENİDEN GERİLİYOR

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'doğru anlaşma' olmadan ABD'nin Kuzey Kore görüşmelerinden çekileceğini söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump da Güney Kore lideri Moon ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında 'nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli' ifadelerini kullanmış ve Kim Jong Un ile görüşmenin 'büyük ihtimalle' erteleneceği açıklamasında bulunmuştu.

HATIRA PARASI BASTIRILDI

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırdı. Beyaz Saray, Trump-Kim görüşmesi anısına bastırılan hatıra paralarını tanıttı. Bastırılan paranın üzerinde Kore lideri Kim Jong Un için "yüce lider" anlamına gelen "supreme leader" ifadesi dikkat çekti.

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