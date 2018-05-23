Dün Associated Press, CNN, CBS, Russia Today ve Çin devlet medyasından temsilciler, uçakla Kuzey Kore'ye giderken, Reuters ve çok sayıda başka haber kuruluşu nükleer tesisin kapatılmasını izlemek için talepte bulunmuş olmalarına rağmen, Kuzey Kore'ye giriş izni alamamışlardı. Güney Koreli 8 gazeteci ise bugün Seul'den havalanan bir uçakla Wonsan'a gitti.

Pyongyang, Punggye-ri'deki tesisleri bugün yıkılacak. Pyongyang, uzun yıllar yoğun rekabet yaşadığı Güney Kore ve ABD ile son dönemde yaptığı yoğun görüşmeler sonunda nükleer deneme tesislerini kapatacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 10 gün önce ülkenin merkez haber ajansı, test alanlarının kaldırılmasının, tüm tünellerin patlatma ile çökertilmesi, girişlerin engellenmesi, tüm gözlem tesisleri ve araştırma binalarının kaldırılmasını kapsayacağını açıkladı.

KUZEY KORE'YE TEHDİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti. Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

HATIRA PARASI BASTIRILDI

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırdı. Beyaz Saray, Trump-Kim görüşmesi anısına bastırılan hatıra paralarını tanıttı. Bastırılan paranın üzerinde Kore lideri Kim Jong Un için "yüce lider" anlamına gelen "supreme leader" ifadesi dikkat çekti.

GÖRÜŞME ERTELENEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü dile getirdi.

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir. Eğer anlaşma olursa bu Kuzey Kore için çok iyi bir şey olur. Olmazsa o da tamamdır. Durum ne ise odur." dedi.

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