Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore Lideri Moon, Kuzey Kore'de Panmunjom'da biraraya geldi. Kuzey Kore ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin ABD ile ortak tatbikata tepkisi ile dondurduğu görüşmeleri 1 Haziran'da yapmakta uzlaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon'un gelecekte sık sık görüşecekleri açıklandı. İkili erken bir tarihte ortak deklarasyon açıklamakta da hemfikir olduklarını belirtti. İki lider Kore yarımadasının nükleersizleşitirilmesi ve Trump -Kim zirvesini de değerlendirdi.

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