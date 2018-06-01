1950-1953 Kore Savaşı’nda ikiye bölünen yarımadanın iki tarafı, düşmanlığı geride bırakarak Nisan ayında sınırdaki Panmunjom Köyünde bir araya gelerek bir daha savaş yaşanmayacağına dair deklarasyon imzalamışlardı.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin bu ay askeri meseleleri ve ayrılmak zorunda kalan ailelerin durumunu çözmek için bir araya geleceği belirtildi.

65 yıllık savaşın bitmesi için adım atan Kuzey ve Güney Kore liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardığı güven artırıcı tedbirler arasında; sınırdaki askerden arındırılmış bölgede propoganda yayınlarına son verilerek, bölgenin 'barış bölgesine' dönüştürülmesi, sınırın ayırdığı ailelerin birleştirilmesi için çabaların artırılması, mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacak olmalatı yer alıyordu.

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