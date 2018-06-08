24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde, TRT’de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin sıralamaları için Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) ad çekildi. Buna göre, 17 Haziran’da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran’da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT’de konuşma yapacak. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK’ya propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı. YSK kararına göre, tutuklu Demirtaş’ın 2 konuşması Oran’daki S1 Stüdyosu’nda kayda alınacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER