Almanya'nın endüstriyel gaz alanındaki dev şirketlerinden Linde ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren ABD'li Praxair, bu yıl içerisinde birleşeceğini duyurdu.

83 milyar dolar değerindeki birleşme sonrası Linde - Praxair Fransız Air Liquide'yi geçecek ve gaz dağıtımında dünyanın en büyük şirketi oluşacak. Yeni şirketin 90 bine yakın çalışanının olması ve senelik 30 milyar dolar civarında da gelir üretmesi bekleniyor.

2006 yılında Türkiye'nin en büyük karbondioksit şirketi Karboğaz'ı alan ve merkezi Almanya'nın Münih kentinde olan Linde, 2016 yılında da OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir ile eşit ortaklık kurarak İskenderun'da 250 milyon TL yatırımla bir tesise de yatırım yapmıştı.

6 MİLYAR DOLARLIK VARLIK SATILACAK

Öte yandan, Linde ve Praxair, düzenleyici kurumlardan onay alabilmek için varlık satışı da yapacak. Praxair'in Avrupadaki varlıklarını Japon rakibi Taiyo Nippon Sanso'ya yaklaşık 6 milyar dolar karşılığındaki devri bu anlamda başı çekiyor. Yapılan açıklamaya göre bu birimin yıllık geliri 1.5 milyar dolardan fazla.

Praxair CEO'su Steve Angel, "Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki bu birleşme için düzenleyici kurumların endişelerini gidermek için yapıcı bir tutum içerisindeyiz " derken, Taiyo Nippon Sanso CEO'su Yujiro Ichihara ise "Bu satın alma sayesinde Avrupa piyasasına girme şansı bulacaklarını ve Avrupa Birliği içerisindeki kilit coğrafyalardan birindeki alım sayesinde küresel bir iz bırakabileceğiz." dedi.

Japonlar, düzenleyici kurumları memnun etmek için Praxair'in Avrupa varlıklarını iki parti halinde alacak.

Praxair'in Avrupa'da satacağı endüstriyel gaz işletmeleri arasında Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Britanya bulunuyor. Bu işletmelerdeki toplam çalışan sayısı ise 2500 civarında.