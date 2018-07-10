Arsenal, Sampdoria'nın 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı transfer ettiğini açıkladı. Uruguay'la 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden orta saha, Arsenal'in Bernd Leno, Stefan Lichtsteiner ve Sokratis Papastathopoulos'tan sonraki 4. transferi oldu.

Arsenal'in açıklamasında ödenen bonservis bedeline dair bilgi verilmezken Ada basınında çıkan haberlere göre Londra temsilcisi, Sampdoria'ya 25 milyon Euro ödeyecek.

Transferi sonrasında kulüp sitesine açıklamalar yapan Torreira, "Sakin hissediyorum. İnsanların beni karşılayışı çok hoş ve nazikti. Bu da bana kendimi güvende hissettirdi. Oldukça mutluyum. Hayatın bana verdiği fırsatların hepsinden yararlanmak istiyorum. Yeni bir maceraya atılmak ve ileriye bakmak istiyorum" ifadelerini kullandık.