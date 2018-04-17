Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada euro bölgesi ve ekonomik birliğinde reform için Avrupalıların bir yol haritası üzerinde acil mutbakata varması gerektiğini açıkladı.

Macron, daha verimli kullanılması şartına bağlı olarak Fransa'nın Avrupa Birliği bütçesine katkısını arttırmaya hazır olduğunu da söyledi.

Ayrıntılar gelecek...