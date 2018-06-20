AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Habertürk TV'de yayınlanan Özel Röportaj'da Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

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Ünal, "Dip dalga olması için sosyal faktörlerin olması gerek. Bugün Türk ordusu Münbiç'te devriye gezmeye başladı. " dedi.

"LİDER KENDİ MUHATABINI KENDİSİ BELİRLER"

Mahir Ünal, "Liderlik hem kendi tabanını hem de rakibinin pozisyonunu belirlemektir. Tayyip Erdoğan hem seçim kazanıyor hem de rakibinin pozisyonunu belirliyor. Meral Akşener'i muhatap alsaydı... Lider kendi muhatabını kendisi belirler. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine bu yönde muhatap olarak Muharrem İnce'yi aldı. Erdoğan karşıtlığı dışında ne anlatıyorlar? Bir vaatte bile bulunamıyorlar. Yol diyecekler hepsi yapıldı, okul diyecekler hepsi yapıldı. Ne diyecekler?" diye konuştu.

Mahir Ünal, "Nitelik olarak Türkiye sıçrama yapacak. En temel sorunlarımızdan birisi de çevre. Atık suların arıtılması, katı atıkların dönüştürülmesi. Yatırım yapacağımız o kadar çok geniş alan var ki bunlarla ilgili milyonlarca önümüzde yapmamız gereken şeyler var. 'İktidar partisi vaatte mi bulunur, 16 yılda bunları neden yapmadınız?' diyorlar. Biz zaten bunları karşılaya karşılaya geldik. " dedi.

Bir B planınız var mı sorusuna Ünal, "Mağlubiyet üzerine hiç hesabımız olmadı. Bunu hiç düşünmedik. Hiç böyle bir gündemimiz olmadı. Biz yol yürüyor, önümüze bakıyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız seçilecektir AK Parti'de. Ben başka bir şey görüyorum, İnce diyordu ya 'çıkmışsın yenilmişsin, çıkmışsın yenilmişsin' artık 8 defa yenilince mitingler de heyecan hissedince olduk diye düşündüler, biz bunu 15 yıldır yaşıyoruz. Buna sarhoş oluyorsa..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce ile bir televizyon programına katılmayı kabul etmemesinin nedeni olarak Ünal, "Pehlivan kendi kategorisinde olmayan biriyle çıkmaz. 8 defa kaybetmişsin. Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgiyi alamak için sen yenil diyerek, 'hadi gel bakalım Muharrem' diye seni kürsüye çağırdı. 'Ben zenciyim' diyor ben de diyorum ki evet sen CHP'nin zencisisin." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'I NASIL DEVİRİRİZ BUNUN SAVAŞINI VERİYORLAR"

Mahir Ünal, Karamollaoğlu'nun ittifak arayışı içerisinde olmadığını söyledi. Ünal muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl devireceklerinin hesabını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Mahir Ünal, "Muharrem İnce aşka geliyor '4. köprüyü ben yapacağım' diyor, muhabir soruyor 'nereye yapacaksınız' diye, 'lafın gelişi söylemiştim diyor'" İfadesini kullandı.

Ünal, saat 21.00'de yeni şarkıları ve bir filmlerinin yayına gireceğini açıkladı.