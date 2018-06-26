Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Yunanistan-Makedonya isim sorunu anlaşması hakkındaki yasaya ilişkin kararnameyi imzalamayacağını açıkladı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İvanov'un, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören ve Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylanan anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

İvanov, Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu yüzden, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım." ifadesini kullandı.

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin 17 Haziran'da imzalanan ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı 20 Haziran'da onaylamıştı. İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katılmıştı. Muhalefet partili milletvekillerinin katılmadığı oturumda yer alanların tamamı "evet" oyu kullanmıştı.

İSİM SORUNU NEDİR?

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden "isim sorunu" nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.