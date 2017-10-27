SON DAKİKA: Manolya Onur öldü mü? Manolya Onur kimdir?

Sosyetenin ünlü ismi eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur hayatını kaybetti.

25 Ekim'de tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denilmişti.

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Jah (84) ile 1990'da evlenip, 1994'te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (25) doğdu. Manolya Onur eski eşinden 2006'da 5 milyon dolar tazminat kazandı. Paranın hepsini alamadı.

Manolya Onur