Marmaray Sirkeci istasyonunda bir şahsın raylara düşmesi üzerine seferler durduruldu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Marmaray Sirkeci istasyonunda bir şahıs raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu. Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

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