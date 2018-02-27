Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro istasyonunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai saatinin bitimiyle evine gitmek için yoğunlaşan metronun yürüyen merdivenin bir kısmı içine göçtü.

DHA'nın haberine göre, çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yürüyen merdivenin üzerinde bulunan bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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