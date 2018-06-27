TBMM'nin açılışını kimin yapacağı tartışmaları sürüyor. Meclis'in en yaşlı milletvekili CHP'li Deniz Baykal'ın sağlık durumundan dolayı belirsizlik sürerken, Baykal'ın oturumu yönetememesi durumunda gözler diğer milletvekillerinde.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvelliği seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıklamasından 3 gün sonra Meclis saat 14.00'te toplanacak.

Milletvekillerinin yemin edeceği toplantıyı kimin yöneteceği belirsizliği sürüyor.

Meclis'in en yaşlı milletvekilinin yönettiği oturum için, 79 yaşındaki Deniz Baykal'ın sağlık durumu dolayısıyla kesinlik kazanmadı.

Gazete Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Meclis açılış oturumunu #DenizBaykal ın yöneteceği yönünde bir bilgi dolaşımda. Az evvel Baykal’ın yakınlarıyla görüştüm. Bu doğru değil. Doktorları sağlığının henüz uzun saatler süren oturumu yönetmek için uygun olmadığını düşünüyor. Yani ilk oturumu Sayın Baykal yapamayacak" dedi.

— SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) June 27, 2018

BAYKAL YÖNETEMEZSE...

Deniz Baykal, sağlık durumu nedeniyle oturumu yönetememesi durumunda Meclis'in en yaşlı ikinci ismi yönetecek. 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 70 yaşındaki İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz'ın isimleri öne çıkıyor.