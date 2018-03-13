Seçim ittifakı teklifinin son oturumunda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini hatırlattı. O sözler hem AK Parti hem de MHP sıralarından tepki aldı. Gerginliğin ardından Genel Kurul'a yarım saatlik ara verildi. Ara süresince kavga durulmadı.

İŞTE MECLİS'TEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Çam, savunmasında MHP liderini hedef almadığını söyledi, yapılan oylamayla Musa Çam'a 3 birleşimden çıkarma cezası verildi.





Meclis'te CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

















Meclis'te CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

KULİS KARIŞTI, ÇOK SAYIDA VEKİL KAVGAYA DAHİL OLDU

Cezanın ardından gerginlik daha da arttı. Musa Çam, muhalefet kulisine doğru yöneldi, MHP milletvekilleri de o kulise çıktı. Çam bir süre, kulisteki bir odada bekletilirken CHP ve MHP milletvekilleri arasındaki sert tartışma kavgaya dönüştü. Çok sayıda milletvekili bu olaya karıştı. Araya Meclis polisi girdi.

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Kavga sürdüğü sırada Meclis Genel Kurulu'nda son oylama yapıldı ve AK Parti ve MHP'nin oyları ile ittifak düzenlemesi yasalaşmış oldu.