24 Haziran seçimleri sonucunda seçilmeye hak kazanan 600 milletvekili TBMM'de yemin ediyor. Meclis'te daha önceki dönemde de görev yapmış birçok milletvekili yeni dönemde de görev alacak. Meclis'te yeni yüzler de var.

Öte yandan yemin töreninde gözler MHP ve İYİ Parti'ye çevrildi. 8 ay önce kurulan ve 43 milletvekili ile Meclis'e girmeye hak kazanan İYİ Parti'nin kurucularının büyük kısmı MHP'den ayrılan isimler. MHP'nin içinde önemli görevler yapmış kişiler bu kez İYİ Parti sıralarında yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçenleri çok sert bir dille eleştirmiş, seçim süresince de sık sık İYİ Parti'yi hedef almıştı. Meclis'te kimsenin beklemediği bir an yaşandı. MHP'de Genel Başkanlığa adaylığını koyan, kurultayın gerçekleşmemesi ile Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Aydın ve Bahçeli tokalaştı, kısa bir süre sohbet etti.