Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

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