İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan rütbeli bir asker, ifadesinde Menderes İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Üstün ile bir uzman çavuşun örgütle bağlantısı olduğunu iddia etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcının talimatıyla yüzbaşı Erhan Üstün ile uzman çavuşu gözaltına aldı.

2 askerin sorgusu devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER