İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Akşener, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan randevu talep etmişti. Bu kapsamda Akşener ile Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, muhalefet cephesinde son virajda atılacak adımlar için zirve başladı. Akşener’in bugün yapacağı görüşmede iki lidere, parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi yol haritası açıklama önerisinde bulunması bekleniyor.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, liderler arasında bugün yapılacak görüşmelerin ardından, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin, güçler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını hedefleyen, güçlü bir Meclis’i öngören yeni bir Anayasa vaadine ilişkin ortak bir manifesto yayımlamaları gündemde.

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