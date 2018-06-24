İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener sosyal medya hesabından seçimle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

HABERTÜRK'ÜN SEÇİM ÖZEL CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun."