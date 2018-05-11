İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Balıkesir'de konuştu.

Akşener, "Çiftçi bizim iktidarımızda 1,5 TL'ye mazot kullanacak. Gittiler Tunus'tan zeytinyağı ithal ettiler. Balıkesir'in zeytinyağı bir numara. Niye dünyada tescil ettirmiyorsun?"dedi.

Gençlere iş imkanı yaratıldı mı? diyen Akşener, "Millete söven bir şahsın vergi borcu silindi. 4 buçuk milyon kişinin peşinde krediler yüzünden avukatlar var. Biz de dedik ki, şehit ve gazi ailelerinin, işsizlerin kredilerini satın alacağız." diye konuştu.

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