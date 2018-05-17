İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezindeki basın toplantısında şu mesajları verdi:

DERS ÇIKARMALI: Kudüs’te yaşananlar, artık bir bölgesel sorun olmaktan çok daha öteye, bir insanlık sorunudur, bir katliamdır. Böyle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine düşen, sadece kınamak olmamalıdır. Tıpkı ülkemiz yöneticilerin yaptığı gibi, sadece kınamak, mevcut durumun devamını sağlamaktan öteye gitmez. Bir yandan, Müslüman dünyanın temsilcisi iddiasını taşıyıp diğer taraftan o Müslüman dünyaya eziyet yapanlarla çıkar birliktelikleri kurmaya devam etmek yanlıştır.

YORGUN ŞOFÖR: Gazete Habertürk'ün haberine göre; Dolar aldı başını gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef, hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra’da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur.

SEÇMENİ KORKUTMAK: Kimse, ülkesinin ekonomisini, hem de uluslararası bir ortamda, kendi şahsında toplayamaz. Aklı başında hiç kimse, bağımsız olması gereken kurumlara seçim sonrası müdahale edeceğini söyleyemez ve halkı korkutmaktan beslenemez. Seçmeni korkutarak seçim kazanmak gibi, kendi çıkarlarına, ülkeyi feda eden yaklaşım kabul edilemez.

GÜVEN YÖNETİR: Ekonomiyi güven yönetir. Siyasi iradenin en temel görevi bu güveni sağlamaktır. Ekonomide yapılması gereken, hukuk devleti ve piyasa koşullarının işlevselliğidi

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