İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kayseri'de konuştu. Akşener, vaatlerini açıkladı, iktidarı eleştirdi. Akşener, "Kayseri'yi dünyanın mobilya üretim merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"DÜNYA GELİP BURADAN MOBİLYA ALACAK"

"Kayseri nüfusunun yüzde 25'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu ne demek, 100 insandan 25'i çoluğunu çocuğunu doyuramıyor. Biz, Kayseri'yi dünyanın mobilya üretim merkezi yapacağız. İtalya'nın Torino'su gibi, Milano'su gibi. Dünya gelip buradan mobilya seçecek."

"10 MİLYON İŞSİZ VAR"

"Erdoğan'ın sizin hayallerinizin gerçekleştireceği, özgür alanı yaratacakmış. 16 senedir ne yaptın? Facebook'u, Twitter'ı yasaklamaya kalktın? Mühendis bir başbakan var, Binali Yıldırım. Bir bilişim zirvesinde konuşuyor. 'Bilişim iyidir, ama kafayı takarsanız kafayı yersiniz' diyor. Sen de kafa olsa bunu diyemezdin. Sen Kayseri'nin zeki, uyanık gencini, bilişim, girişimcilik, sanayi, mobilyacılıkta önünü aç bakalım ortaya neler çıkıyor? Bu ülkede 10 milyon işsiz var."

"KÖPRÜDEN GEÇENDEN 10, GEÇMEYENDEN 100 KURUŞ ALIYORLAR"

"Ekonomiyi geliştireceklermiş. 450 milyar borcumuz var. 130 milyar dolar ile devraldın, 450 milyar dolara çıkardın. Bu memleketin fabrikalarını, işletmelerini sattın. 16 yılda 2 trilyon dolar para topladın vergi olarak, gençler cebinize para girdi mi? Kardeşim bu kadar parayı ne yaptın? Ne yapacak, yandaş müteahhite verdi. Şehir hastanenizin sahibi yandaş müteahhit. Millet o hastanenin kiracısı. Yollar yaptılar, köprüler yaptılar doğru. İstanbul'daki köprüden geçenden 10 kuruş, geçmeyenden 100 kuruş alınıyor. O köprüden yeterli araba geçmeyince, cebinizden para alınıyor. ÖTV'ler neden arttı, bu yüzden. Sanayiciliği, esnaflığı bilmiyorlar. Fakir evlerine iftar maratonumuz başladı diye bakan twit attı. Utanmalısın, utanmalısın."

"MERAL AKŞENER SÖYLÜYOR, ONLAR TEKRARLIYOR"

"Erdoğan yorgun bir şoför gibi, yorgun bir şoförün otobüsüne biner misiniz? Bir de ehliyeti yoksa biner misiniz? 24 Haziran'da bu yorgun şoförü evine göndereceğiz. Dinlensin biraz. Meral Akşener söylüyor, onlar tekrar ediyor. Bu milletime böyle bir fayda var. Ben bu millet için ölürüm, siz bana güvendiniz. 4 saatte 100 bin imza topladınız, bana güvendiniz. Allah razı olsun."

"VATANIN ÇOCUĞUNUN CEBİNDE PARA YOK"

"10 milyonun işsizinin çoğu 4 yıllık okul mezunu gençler. Biz size iş bulamazsak işsizlik maaşı bulacağız. Oğlum, sarı tişörtlü cebinden çıkar bakalım, kaç paran var? Ama bir baltaya sahip olamayan bakanın çocuğunun cebinde trilyonlar var. Vatanın çocuğunun cebinde para yokken, bakanın çocuğu trilyonlarla oynayamayacak. Eğitimin de içine tükürdünüz."

"EY Mİ YAMAN, BEY Mİ YAMAN, 24 HAZİRAN'DA GÖRECEĞİZ"

"Soruları çaldıran kim, sensin. O çalınan sorularlai milletin çocuklarının haklarını iade etmeyen kim, sensin. Bakan çocukları trilyonlarla oynayacak, vatan çocukları aç gezecek, ey mi yaman, bey mi yaman, 24 Haziran'da göreceğiz."

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