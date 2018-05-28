İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Ben sözümün arkasında durdum. Çatı adayı kabul etseydim, Gül ile Tayyip Bey arasında seçim yarışı olacaktı. Ben milletime söz verdim dedim. Şimdi Doğu Perinçek, Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Tayyip Bey, ben yarışıyoruz. Meydanlarda coşku ve neşe var. Şimdi Millet İttifakı'nı seçer, beni de 2. tura bırakırsınız diye dua ediyorum" dedi.

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