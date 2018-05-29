Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Sorguluyorum adlı programa konuk oldu. Akşener, anket yaptırdıklarını belirterek, "Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçerek Meclis'te çoğunluğu sağlıyor" dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura kaldığını söyledi, "İnşallah ben de ikinci tura kalacağım" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Türkiye neden erken seçime gidiyor?) - "Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntıda. İYİ Parti kuruldu ve Tayyip Bey, ilk defa kendi rakibini seçemedi. Onun dışında bir siyasi parti ve adayı ortaya çıktı. Ekonomi zor durumda taşımayacaklarını gördüler diye düşünüyorum. Bahçeli dile getirdi, ancak ben söyletildiğini düşünüyorum. Nasıl bir beka ise her seçimde aynı şeyler konuşuluyor? Arkadaşlar başa geçince Türkiye uçuyor, kaçıyor. İYİ Parti seçime girmesin, bu tartışma gündeme gelsin gibi bir sistemle ortaya çıkıldı. Biz 7 aylık bir partiyiz, 81 ilde teşkilatımız var. 7 aydır Genel Başkan olarak 72 il gezmişim. Referandumda da 37 il bireysel olarak gezmiştim. 2,5 yıllık bir demokrasi mücadelesi bizimkisi. Ben Türkiye'yi 2 kere dolaştım. En hazırlıksız zannedilen parti, en hazırlıklı çıktı. Bir market kurun 7 ay sonra o market kar edebilir hale gelebilir mi? Bir işletmenin kar edebilmesi için 7 ay yeterli mi? İYİ Parti'yi kuranlar bir mucizeyi gerçekleştirdi.

(15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi) - "Ben Kılıçdaroğlu'na gittim. YSK'ya bizim seçime sokulmamamız için bir talimat alındığını söyledim. Ricada bulundum. O da bizi kırmadı, 15 vekil arkadaşımızı gönderdi. Biz grup kurduk. Grup kurunca ikili bir karar çıktı. Hem grupları var girebilirler, hem şekil olarak girebilirler. Arkadaşlar 100 bin imza ile uğraşma, enerjini seçime sakla dedi. Ben 100 bin imza sözü verdim dedim. 100 bin imzayı 4 saatte topladık, milletim beni mahçup etmedi. 100 bin imza toplayamasaydım aday falan olmayacaktım."

(Seçilmesi durumunda ekonomi ile ilgili acil eylem planı?) - "Devletin parasının itibarı, devleti yönetenlerin itibarı ile eş değerdir. Devletin ekonomisini yöneten güvendir. Onu yönetirseniz, ekonomi ateşi düşer. Bu iktidar ekonominin temeline inşaatı aldı. İnşaatı reddetmek mümkün değil ama bunlar dengeli olmalı. Ekonominin ateşini düşürmek için OHAL'i kaldırmak gerek. OHAL bulunan bir ülkede, KHK ile yürütülen bir ülkede yerli ve yabancı yatırımcı yatırım yapmaz. Hukukun üstünlüğü yoksa, demokrasi arızalı ise, kararlar bir kişinin dudağının arasındaysa yabancı yatırımcı gelmez, yerli yatırımcı yatırım yapmaz. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu sırada, sanayi sıfırlandı. Genç nüfusunuz var, 10 milyon insan işsiz. Esnaf diliyle söyleyeyim, nasıl paçal yapacaksınız? Gençlerin girişimcilik fikirlerini hayata geçireceksiniz. Girişimcilik konusunda ilk başta paraya boğuluyorlar, ancak sonrasında para ve bilgi yardımı yok. Bir nalbur bile açsanız, 3-5 kişi işe alıyorsunuz, istihdam bu. Para vermiyorlar diyemem, haklarını yiyemem. Sürdürülebilirlik yok. Fikre parayı verdiniz, ama bunu kim satın alacak? Bu ürünün üretime dayalı haline gelebilmesi için pazarın keşfedilmesi, buraya yönelinmesi, bu kapasieyi kim sağlayacak, teşvik sistemi."

"Türkiye elbet borçlanacak, borçlanmadan yürümek mümkün değil. Biz tefecilik üzerinden borçlandık. Çünkü inşaat üzerinden borçlandık. İki köprüyü bunlardan önce yapıldı, 4 TL'ye geçiyorduk. Şimdi 8 TL'ye geçiyoruz. Bunlar devletin, bizim köprümüz. Araç geçme garantisi verilmedi. Şimdikilerde araç geçme garantisi veriiyor. Sahibinin yandaş müteahhit olduğu bir borçlanma var. Alacaklılarla masaya oturacağız. Türk ekonomisi üzerinde bir yıkımdır şehir hastaneleri. Bunların sahipleri de biz değiliz. Bunlara da hasta garantisi verildi. Devlet faiş fiyata burada kiracı. İsrafı önleyeceksiniz. Çok iyi bir ekonomik kadromuz var. Durmuş Bey, Ayfer Hanım gibi tanıdıklarınız var. Bir de şu an bilmedikleriniz, ama söylesem tanıyacaklarınız var. Onları da kazandıktan osnra söyleyeceğim.

Medya kuruluşları - "YÖK'ü kapatacağız, yetkileri üniversitelere dağıtacağız. TOKİ dar gelirli ailelere ev yapmak dışında hiçbir şey yapamayacak. Kupon arqazi işleri yok. Türkiye'nin devletinin maaliyetinin ucuzlaması lazım. Uzun yıllardır medya ile başı dertte bir politikacıyım. O zaman dijital yoktu, yerel medya ile aşmıştım. Medya ile sermaye içiçe olamaz, özgürleşmiyor. Medya kurallarına uygun bir bakış açısı olması lazım. Gazeteci denilen insan başka bir şey, ayrı bir şey. Aldığınız eğitim, ayata bakışınız, benim bakışımla sizin bakışınız arasında dünya kadar fark vardır. Kimse beni övmek zorunda değil. Namusuma laf edene kadar hiçbir gazeteciyi mahkemeye vermedim. Siyasetçiyi medya eleştirecek. Mağdur olan millet. Haber alma, bilgi alma, mukayese etme hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Benim bildiğim millet, bir yerden sonra ey der. Ama sandıkta ey der."

(Anket verileri)- "Elbette var. Bize devlet yardımı yok, aday adaylarının müracaatlarından aldığımız para ve bağışlar var. Cumhurbaşkanı adayı olarak ben de bir hesap açtım ama duyuramadım. Utanıyorum, para istemek zor iş. Aziz milletim, bu konuda da yardımcı olursa sevinirim. Muharrem İnce'ye teşekkür ederim. 500 TL yatırdı. Ben yatıramıyorum, cep delik cepken delik. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor, Meclis çoğunluğu bizim olacak. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor. İkinci tura ben kalacağım inşallah. Rakamları söylemeyeyim. Ben adaylığımı çekseydim, HDP'de dahil Gül'ün çatı adayı olması yönünde bir mütabakat olduğu söylendi. Nasıl bir seçime giderdik? Çatı aday ben bile olsam yanlıştır, Tayyip Bey'in işine yarardı. Şimdi neşeli bir seçime gidiliyor, eski günlerdeki gibi. OHAL'e rağmen. Ondan dolayı ikinci tura ben kalıyorum."

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