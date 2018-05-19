İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Halk TV’de yayınlanan programa katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Akşener, özetle şöyle konuştu:
NAKLİYECİ BULACAĞIM: Seçildiğimde hemen ertesi gün OHAL kalkacak. İyi bir nakliyeci bulacağım. Çankaya Köşkü’nden Saray’a götürülen, bu millete ve devlete ait olan tüm tarihi eşyaları Köşk’e geri taşıyacağım.
KAHRAMAN’A TEPKİ: (TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 19 Mayıs mesajında Atatürk’e yer vermemesi) Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine karşı ciddi bir itirazının olduğunu ama korkak bir insan olduğu için de bunu açık ve net şekilde söyleyemediğini, dolaylı yollardan ortaya koyduğunu size söyleyebilirim. Kendisi korkak bir insandır, arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır, şaşırmadık.
İŞSİZ KALACAK: A, B, C planlarına hiç gerek yok. Millet ittifakı olarak hem 301 milletvekilini hem cumhurbaşkanlığını alacağız. Ben gençlere işsizlik maaşı vereceğimizi söylüyorum. Erdoğan da 24 Haziran akşamı bir işsiz olacak, kusura bakmasın.
O ZAMAN SÖYLEMİŞTİM: Ben Muharrem İnce’ye teşekkür ettim. İYİ Parti’yi kurarken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten.
PARLAMENTER SİSTEM: Biz milletvekilliği konusunda CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Dolayısıyla bu ittifak ile milletvekili seçimlerinde 301’i bulacağımıza inanıyorum ben. “Hayır” kampanyasında çok sert çalıştım ben. 37 ile gitmişim. Buradan çıkan sonuç şu: Biz tutarlı insanlarız. Partili cumhurbaşkanlığı adı altındaki bu ucube sistemi reddettiğimiz için “Hayır” kampanyasında yer aldık ve elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Dolayısıyla parlamenter sisteme elbette geri döneceğiz. Ama önce bir Anayasa hazırlanması gerekiyor. Saadet Partisi ve CHP’nin böyle bir taslak hazırladıklarına dair bir bilgimiz var. Biz de hazırlayacağız. Arkadaşlarımız birbirleriyle iletişim halinde.
TEK KORKTUĞU KİŞİ BENİM: Medya her türlü karartmayı bana uyguluyor. 6 ay içinde 61 ile gittim ve bundan hiç kimsenin haberi yok. Sayın Erdoğan’ın tek korktuğu kişi benim, bu şeref bana ait. Çünkü Sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçer. O rakipleri çerçevenin içine koyar, sonra onu tekmeler. Bu çerçevenin içine uymayan bir kişi var, o da Meral Akşener.
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