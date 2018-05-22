24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Akşener, bugün Antalya'da miting düzenledi.

Konuşmasında parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinen Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara´yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Bende o karara saygı duydum" dedi.

İzmir'den 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday adayı olan, İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, liste dışı kaldı.

Kayseri'de liste başına yazıldığını; ancak bunu kabul etmediğini belirten Halaçoğlu, parlamentoda yer almasa da İYİ Parti'de hukuk devleti için mücadele edeceğini söylemişti.

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