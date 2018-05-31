Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cem TV'de yayınlanan Seyr-i Alem isimli programa konuk oldu. Akşener gündeme dair soruları yanıtladığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Akşener, Gül'ün çatı adaylığı ile ilgili, "Çok ısrar gördüm. Üstümde kurulan baskıyı hatırlıyorum da, çok ilginçti" dedi. Akşener, Millet İttifakı'nın Meclis'te de sürmesi gerektiğini ifade etti.
Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
İYİ Parti'nin seçim bildirgesi - "Türkiye'de referandum olmasaydı da tek adam rejimi vardı. Kabus gibi bir ülkede yaşadığımızı bizler gördük, ayna tutulduğu için vatandaş gördü. Milletimiz ile sözleşme adını verdik, bizimkisi bir vaatler listesi değil. Biz yönetim değişikliği anlayışını paylaştık milletimizle. Bizim insana, demokrasiye bakışımız şimdi ki hükümetten çok farklı."
"DEVLET BABA, DEVLET ANA OLACAK"
"Ben 80 öncesinin ülkücü öğrencilerindenim. Siyasi olarak üye olduğum ilk parti DYP'ydi. Aday olmama kadınlarımız ve çocuklarımız sebep oldu. Esasında gençlerimiz diyebilirim. Devlet baba denir ama, artık devlet ana olacak. 7 aylık bir partiyiz. İnanılmazı yapıyoruz. Yemeni devrimi yapıyoruz. Darmadağınık bir evdeyiz. Bu evin düzenlenmeye ihtiyacı var. Evde bir kadın olduğunda ev düzenlidir. Güzel yemek kokuları gelir. Biz o düzene talibiz."
"SANDIKTAN SONRA HA-VET ÇIKTI"
"Biz esasında bir demokratik hakkı kullanmak üzere yola çıktık. İmza topladık, olağanüstü kurultaya gitmek istedik. Biz hukuk katliamı yaşadık. Hükümetin yumruğunun en ağır şekilde masaya indiği gündü. Biz 4 arkadaş daha iyi yönetiriz diye yola çıktık. Belki de Bahçeli seçilecekti. O gün anladık ki, bazı şeyleri değiştirmek kolay değil. Bir kişi koltuğa oturduysa kaldırmak kolay değil. Referandumda ben çok sert bir 'hayır' propagandası yaptım. Namuslu bir evet çıksaydı ben evime dönecektim. Ama ha-vet çıktı."
"16 NİSAN REFERANDUM SONUÇLARI EN ÇOK MOTİVE EDENDİ"
"16 Nisan seçim sonuçları beni en çok motive edendi. Havet çıktı oradan. Sayın Erdoğan'ın kendini en güçlü hissettiği dönemde vatandaşın çok net bir tavır koyduğunu gördük. Sayın Erdoğan, rakiplerini, muhalefeti tanzim etme gibi bir özelliğe sahiptir. Erdoğan seçmeni kutuplaştırır ve polarize eder. Aradaki geçişkenliği önler. Sosyal demokrat, merkez sağdan, ülkücü olan arkadaşlarımız var. İki taraftan da geçirgenliği olan bir parti olduk. Ana akım partiden ayrılıp da başarılı olan tek parti var, AK Parti. Tayyip Bey'in 2001'de yapmaya çalıştığını biz bugün gerçekleştirdik. Dediğim gibi 16 Nisan benim üzerimde çok etkili oldu. Türkiye'de öncelik sıralaması ideolojilerin önüne geçti. Şoför çok yorgun. Para yok pul yok, 81 ilde yapılandık. Bu bir mucize."
"İTTİFAK MECLİS'TE DE DEVAM ETMELİ"
"Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan talep ettim. Teşekkür borçluyum. Biz tüm şekil şartlarını yerine getirmiştik. Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun. Ben, partimize gelen arkadaşlarım incinmesin, yeterince saldıracaklar diye grup toplantısı, Meclis organizasyonu yapmadım. O arkadaşların imzası ile aday olmak yerine, milletin imzası ile aday oldum. Toplayamasaydım aday olmayacaktım. Bu davranış Millet İttifakını oluşturdu. Şunu söyleyeyim, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçecek. İttifakın Meclis'te de devam etmesi gerektiğine inanıyorum."
"ÇATI ADAY BEN BİLE OLSAM KABUL ETMEZDİM"
"Partimin kuruluşundan itibaren cumhurbaşkanı adayı oldum. CHP aday göstermeli, İYİ Parti gösterecek, Saadet Partisi göstermeli dedik. Çok adaylı seçim olmalı dedik. Defalarca çok net bir şekilde söyledim. Çatı adayı ben bile olsam, kabul etmezdim. Yanlış olduğunu Ekmeleddin Bey üzerinde gördük. Ben tecrübeli bir adayım. Haklı olduğum bugün ortaya çıktı. Ben isterdim Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı olsun. Muharrem Bey, Tayyip Bey, ben, Temel Bey, Selahattin Demirtaş'ın, Doğu Bey'in adaylığı çeşitlilik yarattı. Tayyip Bey'in işi zorlaştı. Çatı aday olsa işi kolaylaşacaktı. OHAL'e rağmen meydanlar iyi gidiyor. Tayyip Bey'in dengesi bozuldu. Seçilmiş rakip kavramı ortadan kalktı. Gül ve Erdoğan'ın aday olduğu bir seçim ortamı hayal edin, ben söylemeyeyim."
"GÜL KONUSUNDA ÇOK ISRAR GÖRDÜM"
"Abdullah Gül konusunda çok kişiden, çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Türkiye'de çok ilginç grupların birbiriyle yakın olduğunu gördüm. Bu da beni çok şaşırttı. Çok çeşitli çevrelerden ısrar gördüm. Karamollaoğlu, benimle görüştü. Kemal Bey, benimle vekil ziyaretinde konuştu. Üstümde kurulan baskıyı hatırlıyorum da, çok ilginçti."
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