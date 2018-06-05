Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinglere bir gün ara veren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
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Merak Akşener ''Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görünemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur'' dedi.
Akşener ''ABD'li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz'' dedi.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI
''Muharrem İnce Meral Hanım'ın gazını kaçırdı'' diyenlerin yorumu sorulunca Akşener '' Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama m benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil. Sadece CHP seçmeninin mutlu olduğu bir süreç bu. CHP'nin altı oka evet basacak seçmeninin söylense de verdiği yer partisidir. CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor.'' cevabını verdi.
Akşener, ''İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum'' dedi.
FETÖ SUÇLAMALARI
''Size örgütünüzden birkaç kişiye FETÖ ile bağlantılı soruşturma açıldı, size bu suçlama nerden çıktı'' sorusuna Akşener, ''MHP'nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler. Olağanüstü hal şartlarında bunu yapmaları mümkündü, ben elinde bilgi belge olanlar savcılığa başvursunlar dedim, iftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir. FETÖ'den talimat aldığımı söylediler. Ben kimim ki dokunulmazlığım yok. Bizim içimizde FETÖ'den tutuklanan yok.'' dedi.
Meral Akşener ''Bizim örgütümüz içinde FETÖ'cülükten tutuklanan yok yıllarca FETÖcüler ile mücadele etmiş ağır ceza hakimi arkadaşımız Hakbankası ile ilgili bir tweet attı, Halkbankası itibarı sarsıldığı gerekçesi ile davacı oldu, şimdi tutuklu.'' açıklamasını yaptı.
''DAMADI FETÖ OKULUNDAN MEZUN, BANA FETÖCÜ DİYORLAR''
Akşener ''FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı. Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulunadn mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada.'' dedi.
15 TEMMUZ VE ERLERİN YARGILANMASI
Akşener 15 Temmuz davası ve erlerin o günkü eylemlerine dair de ''Bu çocuklar daha beş günlük er, siz de askerlik yaptınız, komutanı hadi şuraya deyince ne diyebilir? Mehmet hapiste komutanlar ne yaptı, bu işlerin sorumluları nerede? 18 yaşında insan bilir mi bunu? Silah mı çekmiş hayır. Bu çocuklar devlete emanet edilmiş. Kendilerine emanet edilen çocukları ziyan ettiler. Kim bana FETÖ'cü diyorsa ya kiriptocudur ya da çevresinde derin FETÖ'cüler vardır.'' ifadelerini kullandı.
Kerim Çoraklı'nın tutuklanması ve FETÖ bağlantısı iddialarına ilişkin ''Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Tanıdığım sevdiğim bir genç. Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet haline getirdiği ve attığı için gözaltında.'' dedi.
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