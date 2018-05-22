Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Seçimden sonra İstanbul bakanlığı kuracağım" diye konuştu.

Number One FM ve Number One Türk FM ortak yayınında soruları yanıtlayan Akşener, "İstanbul'da trafik büyük bir sorun. Köprü ve tüp geçit çok pahalı. FSM ile Boğaziçi Köprüsüne bakın, 4 liraydı şimdi 8 liraya çıktı. Bu köprüler yap-işlet-devret modeli. Yandaş müteahhitlere fiyat garantisi verildi. 14 milyon geçecek araba sayısı 8 milyonda kalıyorsa, geri kalan hepimizin cebinden çıkıyor. Ardahan'daki, Şırnak'taki köprü parası veriyor. Yapılan yatırımlar çok pahalı, İstanbul trafiğini çözmüyor. Seçimlerden sonra İstanbul Bakanlığı kurmayı düşünüyorum. Bu koordinasyon ve eşgüdüm için bakanlık gerekli." ifadelerini kullandı

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