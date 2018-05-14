İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener yol haritasını açıklıyor.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

"21. yüzyılı kaybedemeyiz. Yeni dünyadaki pozisyonumuzu güçlendirmek zorundayız. 'İyi de nasıl' dediğinizi duyar gibiyim. Bugün sizlerle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye'de nasıl bir devlet, nasıl bir vizyon olacağını paylaşacağım. Devleti yönetmek ayrı şey gündelik politikaların peşine takılmak ayrı şey. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük şansızlığı da bu noktada olmuştur. Devletin geleceği gündelik iktidar hırsına feda edilmiştir."

"Türkiye tek bir tek ferdine tehdit hissettiği an küskünlüğünü unutup bir araya gelerek o tehdidi yerle bir eden uğruna ölünesi bir ülkedir. Türkiye uluslararası camiada durrum ne olursa olsun dikkatleri üzerinde tutmayı hak eden bir ülkedir. Türkiye imkanıszı başarmanın bizzat kendisidir. Bizler Gazi Mustafa kemal Atatürk'ten bunu öğrendik. Kısaca Türkiye ayaklarından tutup geriye çekenler olmasa zirveye çıkacak bir ülkedir. Yeter ki ülkemiz kısa dönemli politikalari kısır çekişmeler içine sıkışmasın. Benim ve arkadaşlarımın devlet yönetme vizyonu ülkemizi karamsar iklimden çıkarıp ilkbahar güneşiyle buluşturmaktır. Ülkemiz altın çağını yaşamaya yönelik böyle bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu yaklaşım geçmişte bir araya gelerek tüm zorlukların üstesinden gelme ruhundan gelmektedir. Elbette farklılıklara saygı duyarak ancak bu farklılıkları dar bir çerçevede değil tüm sahalardaki farklılıklara saygı duyarak güçlenen bir devlet anlayışına saygı duymalıyız. Bayram sofrasında buluşmaktan söz ediyoruz. Milletimizi bu sofranın etrafında toplanan koskoca bir aile olduğunu düşünüyoruz."

"Her ailede olduğu gibi bu ailede de kadınlar hayati önemdedir. Bana hediye edilen tülbent ve yazmaları öpüp başıma koyma nedenim budur. Anadolu'nun en güçlü sembollerinden biridir onlar. Türkiye bir medeniyet coğrafyasıdır. Güneş bizsiz hiç doğmadı. Yine tüm dünya milletlerini kıskandıracak büyük zaferler yaşayacağız. Savaşmak gerektiğinde o savaşı kazanacak kadar güçlü olacağız. Ama her zaman tavrımızı vbe tercihimizi yaşatmak üzerine kurmanın gereklilğine inanıyoruz."

"Milletimiz geçmişe özlem duyuyor. Hazin olan gençlerin de buna dahil olmasıdır. Bizim devlet anlayışımız insanla yaşayan, insanı yaşatan bir devlettir. Devlet, milletine bu çerçeveden bakmayı samimiyetle başarırsa iktidarlar yoksulluğun sürüdürlmesinden beslenemez. Yoksulluk iktidarı sürdümenin amacı olamaz, olmamalıdır. Bizim devlet tahayyülümüz yeniden dünyaya örnek gösterilecek bir devlet anlayışdır."

"Öncelikli hedefimiz devlet ile insan arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Farklılıklarına bakmaksızın devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Devleti hantal yapısından kurtaracak çözümlerle geliyoruz. Bugüne kadar hep iktidardakilerin ve yandaşlarının çiftliğine dönüşen kurumların devlete yük olmasına son verilmelidir. Milletimizi bu yükü taşımaktan kurtarmalıyız. Çiftlik devletin içinden çıkarılıp daoğaya ait olduğu yere bırakılmaldır."

"YÖK'ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. FETÖ'nün sızmasına göz yumulan Kuleli Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız."

"Terör örgütlerinin yuvasına çevirmeden varlığımızın en büyük teminatı Türk ordusunun yuvası olmasını sağlamak bizim borcumuzdur. Elbette biz de köprüler hastaneler yapacağız. Ancak köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak. Yaptığımız yolların ömrü 3-5 yıl olmayacak. Şehirlere hançer gibi saplanan insanların gökyüzünü göremez hale gelen rezidans müteahhitleri değil karakteri olan şehir planlarımız hazırdır. İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan dev hastaneler yapmayacağız. Biz bilgiden korkmayacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini biliyoruz. daha küçük ölçekli daha ulaşılabilir hastaneler yapacağız. İnsana dokunan projelerden yanayız."

"Sanayide çürüyen fabrikalar yerine mutlaka yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeninden dünyanın en gözde ülkesi olmak için projeler hazırladık. Yatırımcıyı süründürmek yerine iki şart süreceğiz. Yatırım yaptığı yere zarar vermemek ve o çevrede yaşayan insanların rızasını almak. Adımız gibi iyi olan hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Yanlış olanları düzeltmeye geliyoruz. 30 Mayıs'taki beyannamemizde açıklayacağız."

"Daha kurulurken ilan etmiştik. İyi bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Herkes çok net görüyor. Milletimizin yeni bir yönetime, kendisini tazelemeye, nefes almaya ihtiyacı var. Yeni yönetimin de milletin güvenini itina ile koruması gerekir."

"16 yıldır ülkeyi yönetenlerin seçim vaadine bakınca sanki bunca yıl ülkeyi yönetenler onlar değil sanıyorsunuz. Elbette yeni bir yönetime ihtiyaç var. Hiçbir sorun onu üreten zihniyetle giderilemez. Madem ki e-devlet uygulaması var. Devlet kendi ürettiği bilgiyi vatandaşından talep etmemelidir. Savrulan, sürüklenen Türkiye'yi yükselen bir Türkiye yapmak istiyoruz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak gerektiğini biliyoruz."

"Ülke öyle yönetilmeli ki hiç kimse kendisini garip ve yalnız hissetmemeli. 81 milyona kendisini sevdirmeli ki dünya Türkiye'nin gücünü hissetsin."

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