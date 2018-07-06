ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın iç piyasayı korumak amacıyla yurtdışı fabrikalarda ve yurtdışından gelen parçalarla üretilen otomobillere yönelik ek gümrük vergisini planını değerlendirmeye alması sonrasında sektör hareketlenmiş ve üreticiler itiraz etmeye başlamıştı.
AutoTrader tarafından bakanlık verilerine göre hazırlanan rapora göre tamamen Amerikan yapımı bir aracın olmadığı ortaya çıktı.
Yapılan analizlere göre en "Amerikan" otomobiller Japonya merkezli Honda'nın hafif ticari aracı Odyssey ve Ridgeline pikabı olduğu belirlendi.
ABD regülasyonları bir aracın ne kadar yerli olduğunu parçalarının ne kadarının ABD veya Kanada'dan geldiği ve montajının bu lokasyonlarda yapılıp yapılmadığına göre ölçülürken, Honda Odyssey ve Ridgeline'ın yüzde 75 ile ABD üretimi olduğu açıklandı.
Bu iki aracı yüzde 70 ile yine Honda'nın Civic, Acura MDX ve TLX modeli ile Trump'ın New York sokaklarından silene dek mücadele edeceğim dediği Mercedes'in C serisi takip ediyor. Ülkenin otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı Detroit'te üretilen en yerli Amerikan aracı ise 7. sırada bulunan ve parçalarının yüzde 66'sının ABD ve Kanada menşeli olduğu Chevrolet Corvette.
Üretimi tamamen ABD'de yapan tek şirket ise elektrikli arabaların öncüsü Tesla ancak Tesla'nın dahi kullandığı parçaların yarısını ithal ettiği belirlendiği.
FİYATI 2000 DOLAR ARTACAK
Detroitli üreticileri temsil eden Amerikan Otomotiv İdare Konseyi'nin verilerine göre Donald Trump tarafından yürürlüğe konması beklenen otomobillere yönelik ek vergilerin ithalat maliyetlerini 35 milyar dolar ila 48 milyar dolar arası bir finansal yük oluşturacağını söylüyor.
Üreticiler bu vergi senaryosunun kazananı olmadığını ve istihdamı koruyamayacağını belirtirken otomotiv parçası üreticilerinin halihazırda yurtdışından ithal edilen ürünleri iç piyasada üretecek kapasitesinin olmadığını da vurguluyor. 'Yerli' üreticiler parçalarının büyük bölümünü Meksika başta olmak üzere ucuz iş gücü olan ülkelere üreterek ithal ediyor.
Yeni gümrük vergilerinin mevcut şartlarda üretim devam ettiği takdirde, yüzde 35'i ithal parçalardan oluşan araçların fiyatlarını ortalama 2000 dolar arttırması bekleniyor.
Ülkenin en çok satan ve Kentucky fabrikalarında üretilen Japon otomotiv devi Toyota'nınCamry modeli ise 1800 dolar daha pahalı satılacak.
Dolayısıyla, üreticiler vergilerin araç satışında 1-2 milyonluk düşüşe neden olabileceğini ve azalan satışlardan dolayı işten çıkarmalarla sonuçlanabileceğini vurguyor.
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