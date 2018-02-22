Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yaşanan insani katliamla ilgili yaptığı kınama mesajında; Suriye'de halka yönelik katliamı kınıyoruz. Katliamı sonlandırmak için her şeyi yapmalıyız. Rusya ile temas halinde olacağız" açıklamasında bulundu.

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