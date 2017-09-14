SON DAKİKA! Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı

TCMB, bir önceki PPK toplantısında da politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.
DOLAR GERİLEDİ
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 3.45 TL seviyesinin altına geriledi. Gün içinde 3.4671 TL seviyesine kadar tırmanan dolar/TL, kararın ardından 3.4473 TL seviyesine kadar indi.
BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİ
Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda hareket ederek faizlerde bir değişikliğe gitmedi ve sabit tuttu. Merkez Bankası PPK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:
a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25,
b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.
c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25."
HEM İÇ TALEP HEM İHRACAT
Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret etttiği belirtilen açıklamada iç talepteki iyileşmenin devam ettiği, bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin de sürdüğü kaydedildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
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