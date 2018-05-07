TCMB, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi.

ROM değişikliği ile yaklaşık 6.4milyar TL likidite piyasadan çekilecek. 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.

Piyasada yükselen kura karşı Merkez Bankası'nın bir adım atması beklentisi vardı ancak hamleye karşı ilk tepki sınırlı oldu. Dolar / TL saat 11:15 itibarıyla 4.2502 oldu. Kur, gün içerisinde 4.27'nin üzerini görmüştü

ROM NEDİR?

Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) nedir?

Bankaların zorunlu karşılıklarının belirli bir yüzdesini altın veya yabancı para cinsinden yatırılmasına imkân tanıyan bir uygulamadır. Bu durum bankalar için bir zorunluluk değil bir alternatiftir. Bankaların mevduat olarak yatırılan TL ile belirli bir oranda altın ve ya döviz almaları belirli bir mekanizmaya bağlı olarak gerçekleştirilir.

ROM’un amacı döviz varlıklarını arttırarak dış finansal şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını arttırmaktır.

Bankaların ROM sistemini kullanması yabancı para ve TL cinsinden kaynakların maliyetleriyle ilişkilidir.