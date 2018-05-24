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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son Dakika... Merkez Bankası, faiz arttırmasının ardından dövizle ilgili bir hamle daha yaparak 2. çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Böylece Döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi

24.05.2018 - 17:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Merkez Bankası 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle:

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

TARİH

1 AY VADELİ

3 AY VADELİ

6 AY VADELİ

25 Mayıs 2018 Cuma

300

 

 

28 Mayıs 2018 Pazartesi

 

 

 

29 Mayıs 2018 Salı

300

100

 

30 Mayıs 2018 Çarşamba

300

 

 

31 Mayıs 2018 Perşembe

300

 

 

01 Haziran 2018 Cuma

300

 

 

04 Haziran 2018 Pazartesi

300

100

100

05 Haziran 2018 Salı

300

 

 

06 Haziran 2018 Çarşamba

300

 

 

07 Haziran 2018 Perşembe

300

 

 

08 Haziran 2018 Cuma

300

 

 

11 Haziran 2018 Pazartesi

300

100

 

12 Haziran 2018 Salı

300

 

 

13 Haziran 2018 Çarşamba

300

 

 

14 Haziran 2018 Perşembe

 

 

 

15 Haziran 2018 Cuma

 

 

 

18 Haziran 2018 Pazartesi

300

100

 100

19 Haziran 2018 Salı

300

 

 

20 Haziran 2018 Çarşamba

300

 

 

21 Haziran 2018 Perşembe

300

 

 

22 Haziran 2018 Cuma

300

 

 

25 Haziran 2018 Pazartesi

300

100

 

26 Haziran 2018 Salı

300

 

 

27 Haziran 2018 Çarşamba

300

 

 

28 Haziran 2018 Perşembe

300

 

 

29 Haziran 2018 Cuma

300

 

 

 

 

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Yorumlar 7
  • Misafir 9 dakika önce
    batiriniz beni butun dovizi bozup tl aldik zamanda simdi perisan durumdayim valla
  • Misafir 11 dakika önce
    esnaf fiyatları artırdı.Hosgeldin 80'ler.
  • Misafir 17 dakika önce
    Ohal bitmeden hukuk özgürlesmeden ve demokrasi olmadan, Türk lirasi degerlenmez. Sorun Dolarin güclenmesi degil, sorun Liranin deger kaybetmesi. Gerci Kimi ilgilendirirki.
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