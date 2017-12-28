Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
Antalya'nın Doğu İlçelerinde Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!
Yarın (Cuma) Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 30.12.2017 (Cumartesi) günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Muğla Çevrelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Yarın (Cuma) Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Aydın Çevrelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Yarın (Cuma) Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Balıkesir'in Batı Kıyı İlçelerinde Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!
Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) bu akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Cuma) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını ve heyelan) karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.
Çanakkale Çevrelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Bu akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, yarın (Cuma) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİNDE SON DURUM
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli'nin aralıklı yağmurlu, Tekirdağ çevrelerinin geceden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçmesi, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu, geceden itibaren Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Bölgenin doğusunda gece ve sabah yer yer sis ile pus hadisesi öngörülürken rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.
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