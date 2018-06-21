Meteoroloji'den Ankaralılar için sağanak yağış uyarısı geldi. Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların gece 12'ye kadar sürmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Ankara'da yağış başladı. Aşırı yağışlar nedeniyle araçlarda mahsur kalanlar var.

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Yapılan gökgürültülü sağanak yağış uyarısında, "Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.