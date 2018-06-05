Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU SAATLERE DİKKAT

Sabah saatlerinde İstanbul ve doğusunun, öğleden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son radar görüntüsü:





Saatlik hava tahminine göre, İstanbul'da yağış saat 18.00'e kadar etkili olacak.





ANKARA İÇİN SAAT VERDİ



Ankara'da öğleden sonra başlaması beklenen yağışların 15.00-18.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.







BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı'nın batı kesimleri ile Eskişehir'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bolu ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Artvin'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





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