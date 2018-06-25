Meteoroloji tüm vatandaşları şiddetli yağış konusunda uyardı. Yağışlar özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul görülecek. Ancak sıcaklıklarda herhangi değişim olmayacak hatta İstanbul 30 dereceyi görecek. Ancak yer yer şiddetli ve gökgürültü sağanak yağışlar günlük yaşamı zorlayabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Sağanak yağışların Marmara bölgesi ve İstanbul genelinde hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, cumartesi günü de dahil yağış var.