Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte o iller...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Karaman ve Niğde dışında İç Anadolu bölge geneli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün (Cuma) Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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