MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Şanlıurfa'da fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin "Bilgi sahibi değilim, ancak sayın İçişleri Bakanı ve sorumlular gerekli tedbirleri almıştır. Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.