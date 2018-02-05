MHP, Kars Belediye Başkan Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi. Gerekçe; partinin saygınlığına karşı tutum ve davranış.

İHA'nın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.

MURTAZA KARAÇANTA KİMDİR?

Murtaza Karaçanta, 1961 yılında Kars’ta doğdu. Karaçanta, emekli bürokrat, muhasebeci ve hesap uzmanı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden emekli oldu.

Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi.Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. Plan-Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Kars Belediyesi Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Kars Belediyesi Başkanı oldu.

Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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