'MHP'li 5 vekil İYİ Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara'da sıcak saatler... MHP'li 5 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği iddia ediliyor.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından MHP'den de 5 milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılacak. Kulislerde isimlere yönelik bazı tahminler var. İlerleyen saatlerde bu istifaların da açıklanması bekleniyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 9 Nisan'da milletvekilleriyle yediği yemekte bu durumun yaşanabileceğini belirttiği öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER