Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran'dan sonra önceliklerinin ekonomi olduğunu belirterek, "Ekonomi ile ilgili 7 ayrı alanda reformların gerçekleştirilmesini öngörüyoruz ve buna uygun olarak hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

MHP Konya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri kapsamında Konya'nın Selçuklu, Bozkır ve Hadim ilçelerinde vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Öğle namazının ardından merkez Selçuklu ilçesi oto galerici esnafını ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Kalaycı, akşam saatlerinde de Bozkır ve Hadim ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçelere bağlı Sarıoğlan, Koralan, Dedemli, Gerezli, Üçpınar mahallerinde gece saatlerine kadar esnaf ve vatandaşlarla görüşen Kalaycı, sorunlarını dinlediği vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Parti olarak çiftçiye yönelik çalışmalarının olduğunu ifade eden Mustafa Kalaycı, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak çiftçimiz ve üreticimize yönelik olarak projesini hazırlamış bu seçimlerde milletimizin huzuruna çıkmıştır. Bizim 24 Haziran’dan sonra önceliğimiz ekonomi. Ekonomi ile ilgili 7 ayrı alanda reformların gerçekleştirilmesini öngörüyoruz ve buna uygun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle çiftçimizin girdi teminini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda da mazot üzerindeki vergilerin kaldırılmasını öngördük. Tarım amaçlı kullanılan mazottan vergilerin kaldırılması ile ilgili gerekli yasal düzenlemeyi yapacağız. Yine elektrikte tarımsal amaçlı kullanılan elektrikteki katma değer vergisinde kaldırmayı öngörüyoruz. Bu konuda da gerekli yasal düzenlemenin yapılması için gerekli girişimlerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.

"KİRAZLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Kirazın Hadim ve çevresi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kalaycı, “Bugün Hadim bölgesindeyiz. Kiraz fiyatları şu anda çok düşük. Ülkemizin en güzel kirazlarının yetiştiği bölgemizde ve Hadimlilerin, Taşkentlilerin yoğunlukla geçim kaynağını oluşturan kiraz maalesef şu an 5 lira düzeyinde işlem görüyor. Bu da çiftçimizin masrafını dahi karşılamıyor. Bu anlamda kirazın ihracata yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması ve ihracatçılarımızın buraya yönlendirilmesiyle dış piyasaya buradan kiraz ihracatı yapılıp bu anlamda da kiraz üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda da Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili olarak gerekli girişimlerde de bulunacağım. Çok güzel kirazlarımız var. Bu sene de çok verimli, bunun da para etmesi lazım ki bu bölgedeki insanımız geçimini sürdürebilsin. Bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağım” diye konuştu.

İHA'nın aktardığına göre; 24 Haziran’da Konya'dan meclise 4-5 milletvekili göndereceklerini beklediklerini ifade eden Kalaycı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecek. Milliyetçi Hareket Partisi’de Türkiye Büyük Millet Meclisine çok güçlü bir şekilde girecek. Konyamızdan da Konyalıların göndereceği sayıda ki en az 4-5 milletvekili bekliyoruz” dedi.

Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Hadim ilçe teşkilatının verdiği iftar yemeğinden sonra memleketi Bozkır'a bağlı Üçpınar mahallesini ziyaret etti. Kalaycı, buradaki ziyaretinin ardından Bozkır ilçe merkezini ziyaret etti.

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