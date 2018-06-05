MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, milletvekili adayları ve partililerle birlikte Ülkücü Eğitimciler Birliği Derneği (Ülkü-Bir) Genel Merkezi'nin iftar programına katıldı.
Programdaki konuşmasında partisinin öğretmenlere yönelik seçim vaatlerini dile getiren Mustafa Kalaycı, “Devlet olarak öğretmen olmaya hak kazandırmış belge vermişiz ama yıllardır atamayı bekleyen en son 400 binin üzerinde atanamayan öğretmen vardı. MHP olarak çözüm yolu ortaya koyuyoruz, bu konuda bizim bir projemiz var. Gerçekleştireceğimiz eğitim reformuyla birlikte kademeli olarak öğretmenliği hak etmiş kardeşlerimizin tamamını öğretmen olarak atamayı da taahhüt ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız tamam. 26’ıncı yasama döneminde de biz kanun teklifi olarak verdik. İyi bir eğitim planlamasıyla ben inanıyorum ki, 5 yıl içerisinde bu birikim eritilir ve bu kutlu meslekte göreve başlarlar" dedi.
"AFRİN'DEN KANDİL'E KADAR TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAK"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, terörün kökünün kazınacağını vurguladı. Kalaycı, “Cumhuriyet tarihinin en önemli zaferlerinden olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bu terörün önüne set çekilmiştir. İnşallah Afrin’den Kandil’e kadar tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörün kökü kazınacak ve ülke huzura kavuşacaktır. Bu konuda da MHP her zaman olduğu gibi desteğini vermeye devam edecektir” diye konuştu.
"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ MİLLİ MÜCADELE SEÇİMİDİR"
İftar programının ardından merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesinde seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta konuşan MHP İl Başkanı Murat Çiçek, “24 Haziran seçimleri deyim yerindeyse milli mücadele seçimidir. Bu noktada özellikle hemşirelerimizden isteğim sandığa gitsinler ve iradelerini ortaya koysunlar. MHP ve liderimiz Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'dan bu tarafa ülkenin düşmüş olduğu sıkıntıdan dolayı ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu yeni bir şey değil aslında daha öncesinden de böyleydi. Fakat gelinen noktada artık milletimiz Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi daha iyi anlıyor. Sizlerden de özellikle istediğimiz 24 Haziran sonrasında lider ülke Türkiye olma noktasına beraber yürümektir” şeklinde konuştu.
"TEŞKİLATLANMALARDA MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ise konuşmasında, ilçe ve mahalle temsilciğinin önemine vurgu yaparak, “Her birimiz kendimizden ailemizden başlayarak, mahallelerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde, yurdumuzda ve kahraman Türk evlatlarında ayak bastığı nefes aldığı ocağının tüttüğü her yerde millet olmanın şuuru ile teşkilatlanıyoruz. Milliyetçi Hareketimizin teşkilatlanmasında mahalle temsilciği çok önemli” ifadesini kullandı.
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