MHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor. MHP lideri Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' bestesiyle kürsüye çıktı.

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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınındann çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk."

"Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz."

"Değerli vekil adayı arkadaşlarım, elmanın göbeğinde gizlenen tohumi bir elma bahçesidir. Bu tohum kayaya denk gelirse çıkmaz. Yıllardır ne badireler atlattık, önümüze kaya çıksa da ittirerek filizlenmeyi bildik. Dağları yerinden oynatmak, kuvvetten önce, inannç işidir. Denizimizde yaşayıp, dereleri ile övüenlere gülüp geçtik. Hilalimizin altında sinsi sinsi, yıldız iddiasında olanlar çıktı, sabrettik. Geveze dilleri ile beyhude yere konuşanlara değil, susup, temiz bakanlara itibar ettik. Nereye gideceğimizi, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı da biliyoruz. Biz dalımızdan kopmadık, savrulmadık. Tereddüt göstermedik, aksi olsa sözümüzü kesmekle kalmaz, ömrümüzü kırparlardı. Hayat hakikat olduğu sürece, müreffeh günlere inancımız zayıflık göstermeyecektir."

"Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. Şimdi soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zaferlere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz hipotekli değildir, zincirli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görürüz. MHP, Türkiye'nin faydasına olmadığı hareket karşısında tek başına da olsa karşı durmuştur. Geçmişimizdir tanıktır. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır. Büyük bir ülkemiz var, gönüllerimizde kızıl elma ülküsü var. Türklük boynu bükük durmasın, yüce dinimiz İslam sönmesin, horlanmasın düşüncesindeyiz. Türkiye'nin aç hürler, tok esirler olmaması için çabalıyoruz. Daha huzurlu, daha gelişmiş, daha yükselmiş bir Türkiye'nin arayışı içerisindeyiz."

"Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmayacağız. Yorulduk, dinlendik, ama yolumuzdan çıkmadık. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de and içtik. Karşımıza geçip 'zindan' dediler, 'vatan sağ olsun.' dedik. İdam dediler, 'Allah'ın takdiridir' dedik. Gelişmeler karşısında ne mahrur olduk, ne de mahçup. Dile kolay, 40 yılı onca kumpas, saldırı ve tezgaha rağmen yaşadık. Destan destan yükseldik. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan faydasız güruh, Cumhur İttifakı'na kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tekabül edecektir. 24 Haziran'a hazır mısınız? Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? MHP'yi eritmeye çalışan alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız? Mesaj açıktır, hepinizden Allah razı olsun. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Hainler saklanacak, kaçacak delik arıyor."

"24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları tedavüldedir. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Sanal darbe davaları ile denediler başaramadılar, gezi olayları ile başaramadılar, çukur oyunları ile başaramadılar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Karanlık ve kahredici mesai hala sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş mermisiydi."

"Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel vandallık, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. 15 Temmuz'da netice alamadı. Türk Milleti, muazzam bir direnişle, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. Vazgeçtiler mi? Asla. Rehavetimizi, boş anımızı gözlüyorlar. Mesele milli bekamızın korunmasında düğümlenmektedir. Ya devlet başa diyeceğiz, ya kuzgun leşe gideceğiz. Ya olacağız, ya yok olacağız. 15 Temmuz öncesi gibi davranamazdık, böylesi bir siyaset izleyemezdik. Siyasetimizi tekrar gözden geçirmeliydik. Mesele vatan ve bağımsızlık meselesidir. Çarıksız kalınsa da yarınsız kalınmada, ekmeksiz kalınsa da, istiklale leke sürdürülmedi. Bakın Sakarya'ya, Dumplupınar'a aynısını göreceksiniz. Dedim ya, vatan gittikten, devlet yıkıldıktan sonra neyin siyasetini ne için yapacağız?"

"Önce ülkem, vatanım sonra partim diyoruz. Gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz. Garibanın eli, mağdurun yumruğu olacağız. MHP'yi TBMM'de çok daha güçlü, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız. Bu anlattığım tablo karşısında Yenikapı ruhu gerçekleşmiştir. Kriz ve kaosta serin ve hızlı kararlar almak gerekiyordu. Sistemin tıkanmaması, aktif ve faal halde karar alması şarttı. Elimizi taşın altına koyduk, yeni bir hükümet mimarisi ile yargının daha bağımsız, Meclis'in daha güçlü olmasını düşündük. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve vekiller seçilecek. Türk Milleti, 16 Nisan'daki iradesine inanıyorum ki sahip çıkacaktır. Artık çift başlılık yoktur. Kanun teklifini sadce vekiller verecektir. Hükümetin kanun hazırlama, KHK çıkarma hakkı olmayacaktır. Meclis araştırması, Meclis soruşturması, yazılı vasıta ile hükümetin istekleri değerlendirilecektir. Kararlar hızlı alınacaktır, yönetim etkin bir hüviyete kavuşacaktır."

"1946'dan bu tarafa, sistem tartışmaları ile gerilen devlet çarkı daha hızlı dönecek, daha hızlı dönecektir. Cumhur İttifakı, cumhurun iradesidir. Bundan geri dönüş yoktur. MHP bu sistemin oluşumuna katkı vermiştir. Bu sistemin kurumsallaşması, oturması, kurumsallaşmasına sonuna kadar hizmet edeceğiz. Gün olduğundan MHP'nin hakkı da teslim edilecektir. Yaptığımız büyük bir iştir. Cumhur İttifakı güvenlik duvarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sıçrayış tarihidir. Kalan 28 günde, ev ev, kapı kapı gezerek anlatacak mısınız? "

"Yeni sistemin kapısını aralarken çok güçlü bir MHP'nin desteğini almak için mücadele edecek misiniz? Samimi ülküdaşlarım, vekillerim üstünde karalama yapanlar, küçücük akıllarıya medya, sosyal medya üzerinden spekülasyon yapan kim var alçaktır, FETÖ damarının son kalıntılarıdır. Bunları not ediyoruz, 24 Haziran'dan sonra bunlarla ilgili gerekeni yapacağız."

"Seçimler 3 Kasım 2019 yapılacaktı ancak Türkiye çok tehlikeli bir yola girmişti. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz.Türk Milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmiş. Döviz yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir. Şer güçler ne yapsalar yararsız ve nafiledir. Türk Milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracaktır."

"Nerede görüştünüz, hangi ara ittifaka karar verdiniz? Biz ittifak dediğimizde, avaz avaz bağıran siyasi yobazlar, siyasi kaçkınlar, sahneye çıkmıştı. Bunlar siyaseti deri mülke çvirdiler. Varsın PKK'nın kurşun askeri olsunlar, geldikleri yere dönecekler. Döndükleri yerde de millete hesap verecekler. İYİ Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kim heybesinde ne varsa onu yermiş? Biz bayrak, ülkü, vatan diyoruz. Onlar Kandil'in peşinden koşuyor, onların borusunu ödüyorlar. Ama yanlarına kalmayacak, yarınlara bırakılmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin doğası ve güvenliği için Erdoğan olması gerekiyordu. Erdoğa'ın yüksek bir oyla seçileceğine inanıyor ve görüyoruz."

"Seçim provakatörleri bizim oyumuzu yüzde 3-4'e indirdiler. Allah'tan daha yüzde 1 diyemediler. Bıkmadınız mı çirkeflikten, yalandan dolandan. Gırlayan anketçilere millet prim vermiyor. Yapamayacaksınız, başaramayacaksınız. MHP'nin yükselmesine engel olamayacaksınız. MHP barajları aşa aşa, engelleri yıka yıka geliyor. TBMM'de çok güçlü bir MHP gurubu sesi şimdiden duyuluyor."

"Toplu göçlerin kaynağında çözülmesi politikamız aynen sürdürülecektir. Teröristler, tecavüzcüler, çocuk istirmacları hariç olmak üzere, kader kuranlarına af çıkarılması. Kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşlarımızın kurtarılması. AVM yasalarının düzenlenmesi. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma imkanı. Esnafımıza vergisiz yakıt. Çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki vergi kaldırılması. Sulamada kullanılan elektirikten vergi alınmaması. Gençlerimizin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması. Kredi burslarından faiz alınmaması. Üniversite sınavlarının kaldırılması. Emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi. Doğum öncesi kadınımıza borçlanma tanınması. Kadına karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması,zaman aşımının kaldırılması. Asgari ücretlerden vergi alınmaması. 4B'lilerin kadroya alınması. Yardımcı sınıfındakilerin, genel idareye geçirilmesi. Yardımcı sağlık personelin istihdamının yaygınlaşması. Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması. 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi. Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması. Özlük hakları ile mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi. Emniyet çalışanlarının özlük haklarının iyileşmesi. Haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi. Sağlık çalışanlarına yıprana payı verilmesi. Şehit anne ve babalarının aldıklarının artırılması, şehit çocuklarına iş imkanı sağlanması. Gazilere ÖTV'siz araç ilanı getirilmesi, malullük verilmeyenlerin gazilik haklarının verilmesi. Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanmalı."

"Kürt kökenli kardeşlerim bozgunculara aldanmayın, siz bizsiniz, biz siziz."

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