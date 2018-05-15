"Milenyum çocukları" olarak adlandırılan 2000 yılında doğanlar ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş olanlar, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, sandık başına giderek oy kullanacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA), "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"ne özel hazırladığı fotoğraf projesi kapsamında, milenyum çağında doğan ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş 12 gencin ilk oylarını verme heyecanı, fotoğraf karelerine yansıdı.

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 2000 doğumlu Gaye Erkan, seçim dönemini heyecanla beklediğini ve ilk defa oy kullanacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Erkan, "Ülke için önemli bir seçim. Her zaman olduğu gibi bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Bu seçimde de öyle olacak. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım için heyecanlıyım." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümü öğrencisi Temmuz 1999 doğumlu Fatih Nuralın, bu seneki seçimlerde ilk defa oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu seçimlerde, ülkemizin geleceği için en iyisini yapmayı, en iyi oyu vermeyi düşünüyorum. Bu nedenle öncelikle geçmişten ders alıp geleceğe yön vermek ve ülkemizin geleceğini düşünerek oyumu kullanacağım." ifadesini kullandı.

Oy verme heyecanını bu yıl ilk kez yaşayacak, Karabük Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü öğrencisi, Kasım 1999 doğumlu Zeynel Abidin Kaya ise "İlk defa oy kullanacağım, heyecanlıyım. Devletimi daha iyi yerlere getireceğini düşündüğüm adaya oy kullanacağım." dedi.

"SEÇİMİN SINAVLARA DENK GELMESİ ASLINDA AVANTAJ OLDU"

Bu yıl ilk kez oy kullanacak Eylül 1999 doğumlu açık lise öğrencisi Ayça Erol da oy vermenin vatandaşlık görevi olduğunu ve bu görevi büyük bir gururla yerine getireceğini söyledi.

Erol, "Bu sene ilk defa oy kullanacağım, bundan ötürü oy verme konusunda fazla bilgim yok. Her görüşten bilgi almaya çalışıyorum. Ailem bu konuda yardımcı oluyor. Oy kullanacağım için heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

Bu yıl ilk kez sandık başına gidecek Özel Maya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 2000 doğumlu Gökberk Keskinkılıç, ilk kez oy kullanma heyecanını yaşayacağını söyledi.

Geçen sene 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının doğum gününe denk geldiğini, yaşı tutmadığı için oy kullanamadığını ve üzüldüğünü paylaşan Keskinkılıç, "Seçimin sınavlara denk gelmesi, aslında bizim için avantaj oldu ve daha çok çalışmamıza neden oldu. Heyecanlıyım, kime oy vereceğim konusunda tam bir kararım yok. Umarım istediğimi oy pusulasına yansıtıp geçerli bir oy olmasını sağlayabilirim." dedi.

"KENDİMİ YAKIN HİSSETTİĞİM ADAYA OYUMU VERECEĞİM"

Temmuz 1999'da doğan Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi Onat Subaşı, ilk defa oy kullanacağı için duyduğu heyecanı dile getirerek, "Beni gerçekten temsil edecek birisini tam olarak göremiyorum ama kendimi yakın hissettiğim adaya oyumu kullanacağım." dedi.

Açık lise öğrencisi ve yakın zamanda 18 yaşına giren Seçil Şevval Döner ise bu sene ilk defa oy kullanacağı için gururlu ve mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemin geleceği noktasında fikrimi ilk defa belirtecek olmam beni heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve yakın zamanda 18 yaşına girdiğini belirten Mehmet Fatih Kurter de yaşıtlarına sandığa gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Oy vermenin vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Kurter, "Herkes sandığa gitmeli ve oyunu vermeli. İlk kez oy vereceğim için çok gururluyum. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

"SİNEMACILIĞA KATKI SAĞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

24 Haziran'da ilk kez oy kullanacak 2000 doğumlu Özgenur Altaş ise bu yıl üniversite sınavına gireceğini, bir yandan da seçim çalışmalarını takip ederek, oy verme mutluluğunu yaşayacağını dile getirdi.

Altaş, "Hem sınav için heyecanlıyım hem de seçimler için. Sandığa gidip oyumu kullanacağım. Yaşıtlarıma ve ilk kez oy kullanacaklara tavsiyem bu görevden kaçınmasınlar." tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü öğrencisi Umut Karaca da ilk defa sandık başına gideceğini, fakat heyecan hissetmediğini belirterek, "İlk defa oy kullanacak olmama rağmen heyecanlı değilim. Kim başa geçerse sinemacılığa katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

"GENÇLER, AİLELERİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMAMALI"

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Nilay Tan ve Başak Yeniay, oy vermenin çok önemli bir görev olduğunu bildiklerini, 24 Haziran seçimlerinde sandık başına gidecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Gazeteci olmayı hedefleyen Elif Nilay Tan, sandık başına giderek oy vermenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğuna işaret ederek, bu sürece herkesin katılmasını, özellikle yaşıtlarının özgür iradeleriyle oy vermeleri gerektiğini söyledi.

Başak Yeniay ise "Oy kullanma hakkının biz gençlere tanınması, gençler için büyük bir avantaj. Kendi fikirlerini hür iradeleriyle savunabilmeleri açısından ben Türk gencine çok güveniyorum. Gençler, ailelerinin ve çevrelerinin etkisi altında kalmadan oy kullanmalılar." diye konuştu.

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