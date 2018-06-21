"Millet İttifakı Tutum Belgesi" Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri tarafından kamuoyuna açıklandı.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP tarafından oluşturulan Millet İttifakı'nın "Millet İttifakı Tutum Belgesi" açıklandı. Belge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. 4 siyasi parti adına "Millet İttifakı Tutum Belgesi"ni DP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Millet İttifakı Tutum Belgesinde, “CHP, DP, İyi Parti ve SP farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek, vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla 24 Haziran 2018 günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine “Millet İttifakı” adı altında katılmaktadır. Memnuniyetle ifade ederiz ki; “Millet İttifakı”, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakının bizatihi varlığı; Ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutumlara rağmen insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur” denildi.

Belgede şunlar kaydedildi:

“Yine bilinmesini isteriz ki; “Millet İttifakı”, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde aziz milletimizin “Millet İttifakına” ve “Millet İttifakını” oluşturan siyasi partilerimizin Cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile; elde edilecek meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin “kuvvetler ayrılığı” ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme, bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin; kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama, OHAL’i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme, ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır.”