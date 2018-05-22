Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Partiler cumhurbaşkanı adaylarını ve milletvekili adaylarını belirledi. 600 milletvekili adayının yer aldığı vekil listeleri dün YSK'ya teslim edildi. Partilerin milletvekili aday listelerinde dikkat çeken isimler yer alıyor.

MEHMET AĞAR'IN OĞLU AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Daha önce Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yapmış ve Demokrat Parti'de Genel Başkanlık görevini yürütmüş olan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıradan milletvekili adayı oldu.

ARINÇ'IN OĞLU DA AK PARTİ'NİN LİSTESİNDE

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, partide 'Bülent Ağabey' olarak bilinen Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da AK Parti'den aday oldu. Mücahit Arınç, İstanbul 3. bölge 11. sıradan aday gösterildi. Bülent Arınç, AK Parti'de Meclis Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

OĞUL KAMALAK SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY

Eski Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak, Saadet Partisi'nden aday oldu. Kamalak, 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Saadet Partisi'nin liderliğini yapmıştı. 2016 yılında Kamalak'ın yerine Temel Karamollaoğlu gelmişti.

ALTAN TAN VE KARDEŞİ SP'DEN ADAY

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekiliyken, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için Saadet Partisi'nden (SP) İstanbul milletvekili adayı gösterilen Altan Tan'ın kardeşi Alaaddin Tan da SP'den Diyarbakır milletvekili adayı gösterildi.

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